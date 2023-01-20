В отношении гражданина судебные приставы приняли меры принудительного исполнения и ввели ограничения.
«Было вынесено постановление об ограничении выезда из страны, а также обращено взыскание на его денежные средства, пребывающие на счетах в банке. Кроме того, должника уведомили о запрете на регистрационные действия», – сообщает Служба судприставов.
Однако принятые меры привели лишь к частичной оплате задолженности, поэтому судебный пристав составил протокол об административном правонарушении. В результате Советским районным судом Махачкалы ему назначили наказание в виде 30 часов обязательных работ.
В Управлении ФССП уточняют, что в случае последующего непогашения задолженности гражданину грозит уголовная ответственность.