В Дагестане восстановили электроснабжение по всем основным сетям

Так, по сведениям Ситуационного центра ведомства - сотрудники «Россети Северный Кавказ» в Дагестане вернули электроснабжение по всем основным сетям, идут работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. Работы осуществляются в круглосуточном режиме до полного устранения последствий плохой погоды.