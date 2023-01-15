Так, по сведениям Ситуационного центра ведомства - сотрудники «Россети Северный Кавказ» в Дагестане вернули электроснабжение по всем основным сетям, идут работы по индивидуальным заявкам потребителей в сети 0,4 кВ. Работы осуществляются в круглосуточном режиме до полного устранения последствий плохой погоды.
В Дагестане восстановили электроснабжение по всем основным сетям
- Автор Дарья
- 15 января, 2023. Воскресенье 03:20
Об этом главе кабмина Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову рассказал врио руководителя Минэнерго региона Марат Шихалиев.
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