В Дагестан из-за сильного ветра прибыли дополнительные бригады энергетиков из соседних регионов

"В Дагестане фиксируется шквалистый ветер до 28 м/с, который вызывает новые обрывы проводов на линиях электропередачи, чаще всего на тех же, что были восстановлены недавно. В республику для повышения оперативности осуществления работ в пятницу приехали 5 бригад энергетиков из Северной Осетии и Ингушетии со специальной техникой. В общем в работах участвуют более 50 бригад - около 200 человек и 60 единиц спецтехники", — заявляет пресс-служба.