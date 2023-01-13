ЗАМАНА - Две грузовые машины опрокинулись в Дагестане из-за сильного ветра

Две грузовые машины опрокинулись в Дагестане из-за сильного ветра

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13 января, 2023. Пятница 01:21
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Две грузовые машины опрокинулись в Дагестане из-за сильного ветра

В Бабаюртовском районе сильные порывы ветра вновь вызвали две аварии, информирует пресс-служба МВД по республике.

Две грузовые машины опрокинулись в Дагестане из-за сильного ветра

На 396 и 422 километре ФАД «Астрахань-Махачкала» Бабаюртовского района водители грузовиков не справились с управлением, допустив их опрокидывание. В данный момент автомобильное движение на обоих участках восстановлено. Кроме того, на 802 километре ФАД «Кавказ» из-за сильного ветра случилась поломка конструкции для крепления дорожных знаков и информационных щитов. Проходят работы по ее демонтажу.

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