ЗАМАНА - В Махачкале готовятся к празднику Рождества Христова

В Махачкале готовятся к празднику Рождества Христова

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06 января, 2023. Пятница 01:20
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В Махачкале готовятся к празднику Рождества Христова

10 января в Махачкале в Русском драматическом театре имени Максима Горького состоится праздничное мероприятие для детей, посвященное Рождеству Христова.

В Махачкале готовятся к празднику Рождества Христова

Организаторами мероприятия стали Миннац Дагестана и Махачкалинская епархия РПЦ (Московский Патриархат). В фойе театра выступят артисты ансамбля русской народной песни, дети воскресных школ с исполнением рождественских колядок, оркестр Пограничной службы ФСБ РФ по региону. Республиканский центр русского языка культуры с участием ансамбля «Берегиня» подготовил экспозицию в русском народном стиле, а с концертными номерами выступят воспитанники воскресных школ следующих городов региона: Махачкала, Избербаш, Каспийск, Кизляр и Дербент.

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