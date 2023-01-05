ЗАМАНА - Между Махачкалой и Маскатом будет открыто прямое авиасообщение

Между Махачкалой и Маскатом будет открыто прямое авиасообщение

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05 января, 2023. Четверг 02:13
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Между Махачкалой и Маскатом будет открыто прямое авиасообщение

Между Махачкалой и Маскатом будет открыто прямое авиасообщение, информирует РИА "Дагестан".

Между Махачкалой и Маскатом будет открыто прямое авиасообщение

Депутаты обсуждают возможность прямого авиасообщения между Махачкалой и столицей Омана Маскатом. Об этом проинформировал в интервью депутат Государственной думы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев. Он пребывал с рабочим визитом в арабской стране несколько дней в составе российский делегации.

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