ЗАМАНА - В Махачкале 1 января состоится Всероссийская акция «Трезвый Новый год»

В Махачкале 1 января состоится Всероссийская акция «Трезвый Новый год»

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31 декабря, 2022. Суббота 03:10
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В Махачкале 1 января состоится Всероссийская акция «Трезвый Новый год»

На главной площади Махачкалы 1 января в 9:00 состоится Всероссийская акция «Трезвый Новый год», информирует «Мирмол», ссылаясь на руководителя Отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиль Алиев.

В Махачкале 1 января состоится Всероссийская акция «Трезвый Новый год»

«Данное мероприятие призвано привлечь внимание к здоровому образу жизни, а также вовлечь население к систематическому занятию спортом и выполнению нормативов комплекса ГТО. В акции примут участие представители Министерства по физической культуре и спорту РД, Министерства по делам молодежи РД, различных общественных движений, любители здорового образа жизни. На официальном открытии пройдет передача «Знамени ГТО» — это республиканская акция, которую запустили в прошлом году. В течение года она проходила в муниципалитетах республики. Сейчас знамя находится в Каякентском районе. 1 января на площади столицы его передадут Дербенту и пока оно будет находиться там, в городе будут проходить спортивные мероприятия», — рассказал Алиев. Он уточнил, что после официального открытия запланированы разминка, гимнастика и зарядка. Далее все участники акции пробегутся вокруг площади и приступят к выполнению нормативов ГТО в тестовом режиме. Одни будут знакомиться с комплексом ГТО, другие выполнять. В конце мероприятия всех будут ждать завтраки на полевой кухне от Каспийской флотилии.

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