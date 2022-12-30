Премьер взял с ёлки два шара. Так, 8-летняя девочка Надия Чухаева из села Гели Карабудахкентского района мечтает о велосипеде, а 14-летний Тимур Багандов из Махачкалы об «умной колонке».

В скором времени ребятам вручат подарки от премьер-министра региона.

Желания у школьников самые разные: от современного мобильного телефона до батута. Как отмечают участники акции, все желания в ближайшее время будут выполнены.

Стоит заметить, что благодаря акции Новый год станет особенным для детей – более 50 ребят получат долгожданные подарки.