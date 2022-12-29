ЗАМАНА - В Акушинском районе открылось новое здание ФАПа

В Акушинском районе открылось новое здание ФАПа

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29 декабря, 2022. Четверг 10:26
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В Акушинском районе открылось новое здание ФАПа В Акушинском районе открылось новое здание ФАПа

В среду, 28 декабря, лидер Акушинского района Махач Абдулкеримов совместно с главврачом Акушинской ЦРБ Залкипом Алиевым, руководителем села Верхние Мулебки Ражабом Рамазановым открыли новое здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Верхние Мулебки.

В Акушинском районе открылось новое здание ФАПа

Пункт строился в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».  Глава Акушинского района поздравил сотрудников ФАПа и пожелал им успешной работы в новом здании на благо жителей села.  Далее коллектив ФАПа поблагодарил лидера района Махача Абдулкеримова, главного врача Акушинской ЦРБ Залкипа Алиева и всех причастных к возведению пункта.

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