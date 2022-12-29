Ключевая задача конкурса – привлечение внимания граждан к проблеме нелегального потребления наркотических средств и психотропных препаратов, а также создание в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению. Республиканский этап стартует 10 января и завершится 20 февраля. Конкурсные работы с заявкой на участие требуется отправить до 10 февраля 2023 года на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. Получить заявку для участия и положение можно тут.
Дагестанцы приглашаются к участию во Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Спасём жизнь вместе»
- Автор Дарья
- 29 декабря, 2022. Четверг 08:45
Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Дагестану объявило о начале республиканского этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе».
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