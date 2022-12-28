В рамках нацпроекта БКД в Дагестане за 2022 год отремонтировали 6 мостов

Так, один мост протяженностью 172,0 п.м. обновили в Сулейман-Стальском районе на автомобильной дороге регионального значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» на участке км 15 – км 23. 5 мостов протяженностью 102,0 пог. м. привели в нормативное состояние в рамках ремонта автодороги Бабаюрт-Гребенская на участке км 0 - км 8, который проводился в рамках национального проекта. Дорога соединяет два района – Бабаюртовский и Хасавюртовский с выходом на границу Чеченской республики.