Жители Махачкалы установили пешеходный мост через канал имени Октябрьской революции

В прошлом, дабы перейти на другую сторону канала, махачкалинцы шли в обход примерно 1 км. Горожане часто обращались с просьбой помочь в установке путепровода, так как он позволит комфортнее добираться до квартальной мечети, выходить на проспект Акушинского и Цумадинский рынок. 15-метровый мост получил символическое название «Зеленый мост». Аналогичные «Красный» и «Желтый» уже стоят по проспекту Амет-Хан Султана. Заметим, что инициатором изготовления металлической переправы выступили Аюб Дибиров и его сын. Семья Дибировых также взяла на себя ответственность по установке забора возле КОРа и восстановлению уличного освещения.