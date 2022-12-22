ЗАМАНА - Главный инфекционист Минздрава Дагестана рассказала о профилактике гриппа и ОРВИ

Главный инфекционист Минздрава Дагестана рассказала о профилактике гриппа и ОРВИ

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22 декабря, 2022. Четверг 00:22
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Главный инфекционист Минздрава Дагестана рассказала о профилактике гриппа и ОРВИ

Главный инфекционист Минздрава Дагестана, доцент кафедры инфекционных болезней ДГМУ Саният Магомедова рассказала про способы профилактики гриппа и ОРВИ.

Главный инфекционист Минздрава Дагестана рассказала о профилактике гриппа и ОРВИ

Последние 2-3 недели по России и в Дагестане фиксируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Медик отмечает, что это не связано с появлением нового вируса. Такие динамичные вирусы, как грипп А (Н1N1) (H3N2), метапневмовирусы и респираторно-синцитиальный вирус часто приводят к заболеванию пневмонией.

«На данный момент существуют несколько видов инактивированных вакцин. Вакцины вызвать заболевание не могут, так как они инактивированы, субъединичные. Применяемые препараты работают в направлении именно тех штаммов вируса гриппа, которые действуют в данное время. По этой причине вакцинация – единственный способ защитить себя от инфицирования, заболевания гриппом», – рассказывает Саният Магомедова.

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