«Red Wings» с 2023 года запускает рейсы между Махачкалой и Самарой

С 10 января будущего года авиаперевозчик «Red Wings» начнет осуществлять рейсы из Махачкалы в Самару.

Как заявляет пресс-служба махачкалинского аэропорта, полеты будут выполняться по вторникам на современных самолетах SSJ100, вмещающих 100 человек.

Этот маршрут субсидируется из федерального и региональных бюджетов, что позволяет установить доступные цены на билеты. Расписание рейсов:

– вылет из махачкалинского аэропорта в 09:45 мск с прилетом в Самару 12:55 по местному времени (время полета 2 часа 10 минут);

– вылет из аэропорта Самары в 07:25 по местному времени с прилетом в Махачкалу в 08:55 мск (время полета 2 часа 30минут).