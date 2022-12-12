ЗАМАНА - Каспийской гимназии присвоили имя бывшего министра МВД Дагестана Магомедтагирова

Каспийской гимназии присвоили имя бывшего министра МВД Дагестана Магомедтагирова

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12 декабря, 2022. Понедельник 09:20
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Каспийской гимназии присвоили имя бывшего министра МВД Дагестана Магомедтагирова

Имя бывшего главы МВД Дагестана и Героя РФ Адильгерея Магомедтагирова присвоили гимназии в Каспийске, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Каспийской гимназии присвоили имя бывшего министра МВД Дагестана Магомедтагирова

"Символично, что в День Героев Отечества мы открыли мемориальную доску в память о Герое России Адильгерее Магомедтагирове и присваиваем имя гимназии №7 города Каспийска", — заявила пресс-служба.

В церемонии поучаствовали заместитель руководителя МВД  по Дагестану Сахават Сахаватов, сотрудники полиции, родные Магомедтагирова, мэрия Каспийска, коллектив и ученики гимназии.

Сахаватов озвучил, что это дань уважения человеку, прошедшему путь от простого милиционера до министра внутренних дел. "11 лет он возглавлял ведомство и внес огромный вклад в соблюдение конституционного строя, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности. Светлая память о боевом генерале навсегда останется в наших сердцах", — приводит пресс-служба слова Сахаватова.

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