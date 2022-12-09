ЗАМАНА - Дагестан назван выгодным и востребованным туристическим направлением в новогодние праздники

Дагестан назван выгодным и востребованным туристическим направлением в новогодние праздники

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09 декабря, 2022. Пятница 15:44
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Дагестан назван выгодным и востребованным туристическим направлением в новогодние праздники

Самым выгодным и популярным туристическим маршрутом в новогодние праздники на Северном Кавказе стал Дагестан, информирует сайт URA.RU, ссылаясь на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. 

Дагестан назван выгодным и востребованным туристическим направлением в новогодние праздники

Как он заявил, самыми выгодными туристическими маршрутами в новогодние праздники стали внутренние, например, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и Дагестан.  Он также рассказал, что по России открываются чартерные рейсы по внутренним направлениям.  Стоит напомнить, что в Дагестане также впервые стартуют новогодние чартерные рейсы. Федеральное турагентство Fun&Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан». Полеты будут осуществляться с 30 декабря по 9 января между Москвой и Махачкалой.

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