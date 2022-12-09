Как он заявил, самыми выгодными туристическими маршрутами в новогодние праздники стали внутренние, например, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и Дагестан. Он также рассказал, что по России открываются чартерные рейсы по внутренним направлениям. Стоит напомнить, что в Дагестане также впервые стартуют новогодние чартерные рейсы. Федеральное турагентство Fun&Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан». Полеты будут осуществляться с 30 декабря по 9 января между Москвой и Махачкалой.
Дагестан назван выгодным и востребованным туристическим направлением в новогодние праздники
- Автор Дарья
- 09 декабря, 2022. Пятница 15:44
Самым выгодным и популярным туристическим маршрутом в новогодние праздники на Северном Кавказе стал Дагестан, информирует сайт URA.RU, ссылаясь на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.
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