Дагестан назван выгодным и востребованным туристическим направлением в новогодние праздники

Как он заявил, самыми выгодными туристическими маршрутами в новогодние праздники стали внутренние, например, Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань и Дагестан. Он также рассказал, что по России открываются чартерные рейсы по внутренним направлениям. Стоит напомнить, что в Дагестане также впервые стартуют новогодние чартерные рейсы. Федеральное турагентство Fun&Sun открывает новогоднюю чартерную программу «Зимний Дагестан». Полеты будут осуществляться с 30 декабря по 9 января между Москвой и Махачкалой.