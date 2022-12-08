ЗАМАНА - Руководитель МЧС Дагестана провел экстренное заседание в связи с землетрясением

Руководитель МЧС Дагестана провел экстренное заседание в связи с землетрясением

Автор
08 декабря, 2022. Четверг 14:52
|||
Руководитель МЧС Дагестана провел экстренное заседание в связи с землетрясением

В Ситуационном центре Дагестана руководитель МЧС по региону Нариман Казимагомедов провел экстренное заседание в связи с сегодняшним землетрясением, информирует пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Руководитель МЧС Дагестана провел экстренное заседание в связи с землетрясением

В ходе совещания доклады зачитали сотрудники диспетчерских служб всех городов и районов Дагестана. 

«В некоторых учебных заведениях Буйнакского, Гунибского, Дербентского, Карабудахкентского, Кулинского, Кумторкалинского, Рутульского районов и гг. Дербента и Хасавюрта приостановился учебный процесс. В результате землетрясения в селе Рутул в школе №1 образовалась трещина», — сообщает ведомство.

В рамках заседания руководителем Главного управления даны поручения организовать обследование межведомственными группами всех населённых пунктов с составлением актов и провести информирование жителей об алгоритме действий при землетрясениях. Заслушивание докладов по результатам обследования состоится этим вечером. 

Прочитано 42 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top