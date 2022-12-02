ЗАМАНА - Почти 150 медиков поехали работать в села Дагестана в 2022 году

Почти 150 медиков поехали работать в села Дагестана в 2022 году

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02 декабря, 2022. Пятница 18:21
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Почти 150 медиков поехали работать в села Дагестана в 2022 году

В Дагестане продолжает работать программа «Земский доктор», нацеленная на уменьшение дефицита кадров в сельской местности и малых городах.

Почти 150 медиков поехали работать в села Дагестана в 2022 году

Об итогах ее реализации в нынешнем году сообщила в прямом эфире ЦУР руководитель Минздрава республики Татьяна Беляева.

«Медики, помимо зарплаты, получают единовременную денежную выплату в размере миллиона рублей, а в труднодоступных селах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров “подъемные” составляют 500 и 750 000 рублей соответственно. На муниципалитеты возложена также цель способствовать закреплению новых сотрудников на местах, выделяя им меры социальной поддержки. 147 врачей уже поехали работать в сельскую местность в текущем году», – поделилась информацией Беляева.

Она уточнила, что вакантные места по программе еще есть. «Полный список вакансий находится на портале Минздрава Дагестана. В общем с начала работы программы в села региона трудоустроилось 1605 медиков», – озвучила она.

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