ЗАМАНА - Правительство РФ направит более 13 млрд рублей на реконструкцию махачкалинского аэропорта

Правительство РФ направит более 13 млрд рублей на реконструкцию махачкалинского аэропорта

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02 декабря, 2022. Пятница 16:13
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Правительство РФ направит более 13 млрд рублей на реконструкцию махачкалинского аэропорта

Более 13 млрд рублей будет направлено Дагестану в 2023-2025 годах из федерального бюджета на модернизацию международного аэропорта Махачкала (Уйташ). Соответствующее постановление правительства России появилось на сайте правовой информации.

Правительство РФ направит более 13 млрд рублей на реконструкцию махачкалинского аэропорта

"Провести в 2023-2025 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере 13,1 млрд рублей в возведение и реконструкцию объекта капстроительства "Реконструкция аэропорта Махачкала (Уйташ)" в рамках госпрограммы Российской Федерации "Развитие транспортной системы", — заявляется в указе.

Следуя постановление, на территории аэропорта будут осуществлены работы по строительству новой искусственной взлетно-посадочной полосы длиной 3,2 км, а также по ремонту перрона и другой аэродромной инфраструктуры. Срок завершения всех работ и ввода объекта в работу - конец 2025 года.

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