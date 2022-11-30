ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» провели «Ток-Урок» для детей из Махачкалы

«Россети Северный Кавказ» провели «Ток-Урок» для детей из Махачкалы

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30 ноября, 2022. Среда 09:33
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«Россети Северный Кавказ» провели «Ток-Урок» для детей из Махачкалы

Эксперты дагестанского филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» организовали «Ток-Урок» для учеников Махачкалинского многопрофильного лицея № 39 имени Б. Астемирова, информирует пресс-служба корпорации.

«Россети Северный Кавказ» провели «Ток-Урок» для детей из Махачкалы

«Ток-Урок» – новый макрорегиональный коммуникационный проект «Россети Северный Кавказ» по электробезопасности с участием лидеров подросткового мнения.

О правилах электробезопасности ребятам рассказал заместитель главы службы средств диспетчерского и технологического управления производственного участка Центральных электрических сетей Магомед Халиков. 

Электромонтёр по обслуживанию подстанций Шамиль Тажудинов поведал школьникам об устройствах и средствах индивидуальной защиты, которыми специалисты пользуются при осуществлении работ на объектах сетевого хозяйства.

После теоретической части эксперты проверили, насколько дети усвоили правила электробезопасности и важность их обязательного соблюдения. Победителю конкурса – ученице 8 «11» класса Асият Магомедовой – представители корпорации вручили диплом и памятный приз.

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