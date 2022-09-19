В Дагестане около 40 млн рублей выделят на ремонт дорог в Избербаше

В рамках республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в нынешнем году в Избербаше отремонтируют 10 улиц общей протяженностью 2,7 км, информирует Минтранспорта республики.

«На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в текущем году предусмотрено 39,6 млн рублей», – заявляет ведомство.

Стоит напомнить, что в минувшем году в Избербаше в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» отремонтировали 12 улиц общей протяженностью 5,9 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете потратили 92,4 млн рублей. Уточняют, что на ремонт и капремонт муниципальных улично-дорожных сетей в 2022 году в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» выделяют 1 миллиард 680,2 млн рублей.