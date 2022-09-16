Они обсудили тему социально-экономического развития Дагестана, например, проект разрабатываемой федеральным министерством программы развития индустриального мясного овцеводства в СКФО.



Программа предусматривает преференции на поддержание овцеводства и на откорм.

Как проинформировал глава кабмина Дагестана, в регионе планируется возведение откормочных площадок, необходимость которых, в том числе, обусловлена проектом по строительству в республике большого мясокомбината полного цикла ООО «Дагмясо».

На мясокомбинате «Дагмясо» собираются наладить производство и продажу мясной продукции под региональным товарным брендом проектной мощностью около 700 голов мелкого и 50 голов крупного рогатого скота в смену.