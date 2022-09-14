Дети Донбасса учатся и отдыхают в Дагестане

Наш земляк, известный журналист Руслан Гусаров во время своей очередной командировки в Донбассе, узнал о сложной ситуации сложившейся с началом учебного года в лицее №1 города Макеевка Донецкой Народной Республики и поделился этой информацией с депутатом ГД РФ Гасановым Джамаладином Набиевичем, помощником которого он является.



Участились и без того постоянные обстрелы крупнокалиберной артиллерией, отсутствие воды и света, не дают возможность начать полноценный учебный процесс. Любая попытка передвигаться по улицам города связанна с большим риском. Преподаватели не решаются вести уроки в здании школы, потому что не могут гарантировать безопасность учащихся и пытаются проводить занятия дистанционно.

Узнав об этой ситуации, Гасанов Джамаладин Набиевич поручил своим помощникам проработать возможность пригласить в Дагестан группу учащихся в сопровождении преподавателей в ГБОУ Республиканский центр образования «Солнечный берег», где дети могли бы отдохнуть, не прерывая учебный процесс.



«…Пусть дети которые восемь лет учатся в таких тяжелых условиях, под постоянными обстрелами хоть немного отдохнут у нас, искупаются в море, увидят красоты и достопримечательности нашего гостеприимного края…» - предложил Джамаладин Набиевич.

9 сентября группа учащихся и сопровождающие их преподаватели из лицея №1 города Макеевки, при содействии депутата ГД РФ Гасанова Д.Н. прибыли к нам в республику. Они расположились в Республиканском центре образования «Солнечный берег», где с 5 сентября функционирует очередная смена. Там они познакомятся с нашими ребятами, будут вместе с ними учиться и активно участвовать в насыщенной и плотной программе лагеря. В эту же смену в лагере отдыхает группа ребят из Чукотки.



Помощники депутата Гасанова Д.Н. по его поручению, планируют для гостей посещение города Дербента, Сулакского каньона, бархана Сары-кум, прогулки по Махачкале, посещение музея « Россия-моя история», а также школы №42, которая носит имя героя России Гаджимагомеда Нурмагомедова, погибшего в Донбассе и в которой расположен музей героя.



Необходимо отметить, что ранее, при содействии Гасанова Д.Н., в рамках проекта «С чего начинается Родина», группа ребят из Харьковской области побывала в детском санаторно- оздоровительном лагере «Глобус» под Новоросийском.