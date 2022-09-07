Сергей Касьянов: «Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону в Дагестане на начало сентября составляет 86%»

Главный Государственный жилищный инспектор Дагестана Сергей Касьянов на базе РИА "Дагестан" рассказал о работе госжилинспекции и ответил на вопросы представителей СМИ. Пресс-конференция прошла в рамках формата «Открытая власть».

По теме подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону 2022-2023 Касьянов высказался, что на уровне правительства работает оперштаб, имеющий план работы в разрезе муниципальных образований, где есть определенные сроки и ответственные люди, которых закрепили на местах. «Первая стадия, определяющая готовность жилого фонда к отопительному сезону, это 15 сентября, когда мы должны зафиксировать в системе ГИС ЖКХ паспорта готовности по каждому МКД. Дом должен быть подготовлен в рамках нынешних правил предоставления жилищно-коммунальных услуг и в соответствии с требованиями оценки и готовности жилого фонда к отопительному сезону», – рассказал начальник ГЖИ.

Так, каждому муниципальному образованию необходимо получить паспорт готовности. На данный момент готовность по региону в среднем составляет примерно 86 процентов.