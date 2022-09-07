ЗАМАНА - В Сергокалинском районе завершился ремонт автодороги «Ванашимахи – Нижнее Мулебки»

В Сергокалинском районе завершился ремонт автодороги «Ванашимахи – Нижнее Мулебки»

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07 сентября, 2022. Среда 09:18
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В Сергокалинском районе завершился ремонт автодороги «Ванашимахи – Нижнее Мулебки»

В рамках реализации государственной программы Минтранспорта Дагестана в Сергокалинском районе завершился ремонт автомобильной дороги Ванашимахи – Нижнее Мулебки на участке км 14 – км 21. 

В Сергокалинском районе завершился ремонт автодороги «Ванашимахи – Нижнее Мулебки»
Общество

«Осуществлены работы по уширению земляного полотна дороги, устроено покрытие из песчано-гравийной смеси серповидного профиля, восстановлены искусственные сооружения, заменены 11 водопропускных труб, обновлен один мост», – заявляет пресс-службы ведомства. Также проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, размещены сигнальные столбики и ограждения из бетонных блоков типа ОПТ, восстановлены дорожные знаки. 

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