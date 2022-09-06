Более 400 дагестанцев в этом году смогли улучшить свои жилищные условия благодаря полученной безвозмездной субсидии

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжает осуществление мероприятий в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 декабря 2007 года № 348 Порядком предоставления безвозмездной субсидии на приобретение жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны и нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий; инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. Аналогичная работа проводится также в отношении граждан, подвергшихся воздействию радиации.

В 2022 году на указанные цели выделены средства из федерального и республиканского бюджетов на общую сумму более 826 млн. рублей. Из них для организации выплат ветеранам боевых действий за счет республиканского бюджета предусмотрено свыше 264,9 млн. рублей.

По состоянию на 22 августа 2022 года, субсидию на улучшение жилищных условий в этом году получили:

вдовы ветеранов Великой Отечественной войны – 4 человека;

ветераны боевых действий –182 человека;

инвалиды с детства и общего заболевания – 205 человек;

граждане, подвергшиеся воздействию радиации – 15 человек.

Минтруд РД продолжит реализацию мер поддержки указанной категории граждан.

Денежных средств в текущем году хватит еще для выдачи сертификатов на улучшение жилищных условий около 100 участникам программы из числа граждан указанной категории.