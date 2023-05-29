Фотоловушки в заповеднике «Дагестанский» сфотографировали европейских косуль

Европейские косули – это коренные жители горных лесов Дагестана. Специалисты заповедника уверяют, что камера зафиксировала семью «хозяев» ареала, так как эти животные не мигрируют и не отходят далеко от своего жилища.