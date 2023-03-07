В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки древнего сооружения

На старых рисунках Дербента (рисунок Адама Олеария 1638год, рисунок Эйхвальда 1825 год) на этом месте отлично просматривается крупный караван-сарай квадратной формы. Известно, что в XVII веке на торговую площадь города выходили 3 караван-сарая: два маленьких караван-сарая и один большой квадратный караван – сарай размерами примерно 50 х 50 метров. О караван-сарае известно, что по периметру здания небольшие комнаты образовывали довольно крупный внутренний двор, имевший единственные ворота. Если судить по сохранившимся зданиям караван-сараев Дербента начала 20 века – они двухэтажные и с подвалом. Получается, что найдена лишь подземная часть караван-сарая. Дербентским музеем-заповедником в Агентство по охране культурного наследия Дагестана будет передана справка об обнаруженном сооружении для последующей экспертизы и постановки на учет.