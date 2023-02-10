При раскопках на участке под названием Ньянга в западной Кении исследователи нашли пару крупных коренных зубов, которые принадлежали, вероятно, парантропу — одному из близких родственников современных людей. Здесь же были обнаружены каменные орудия, использующиеся для разделки бегемотов и антилоп. Возраст инструментов составляет от 2,6 до 3 млн лет, что делает их одними из самых старинных каменных орудий.
Находка специалистов стала самым древним свидетельством разделки массивного животного человеком. Анализ микроскопических следов на каменных орудиях и костях животных, найденных в Ньянге, выявил, что данные инструменты применялись для обработки широкого спектра материалов и пищевых продуктов, включая растения, мясо и костный мозг. Огонь человек освоил спустя еще 2 млн лет, поэтому владельцы обнаруженных каменных орудий потребляли сырое мясо, возможно, растирая его в нечто вроде тартара из бегемота, дабы было легче жевать.
В общем исследователи нашли два типа каменных топоров и отщепы. Артефакты, как заявляют эксперты, явно были частью технологического прорыва каменного века — появления олдованской (галечной) культуры.