ЗАМАНА - Палеонтологи выявили, что животное возрастом 340 млн лет было «бройлером»

Палеонтологи выявили, что животное возрастом 340 млн лет было «бройлером»

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28 ноября, 2022. Понедельник 16:52
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Палеонтологи выявили, что животное возрастом 340 млн лет было «бройлером»

Древнее четвероногое существо Whatcheeria deltae быстро росло в молодом возрасте. Об этом информирует пресс-служба Гарвардского университета, пишет издание "Газета.ру".

Палеонтологи выявили, что животное возрастом 340 млн лет было «бройлером»

Whatcheeria — это древнейший род четвероногих животных, один из первых в истории Земли. У его представителей осталась боковая линия на голове, росли зубы на нёбе, а также имеются другие атавизмы, унаследованные от рыб. Эти существа, похожие на громадных саламандр, вели водный образ жизни и вырастали до 2-х метров в длину.

Долгое время существовало мнение, что эти ранние животные росли крайне медленно на протяжении всей своей жизни, шаг за шагом становясь все крупнее и крупнее, как современная саламандра. Сейчас эксперты Гарвардского университета обнаружили, что это не так. Выяснилось, что Whatcheeria deltae быстро вырастали до размеров взрослого животного

Чтобы доказать это, авторы работы изучили микроскопическую структуру окаменелых бедренных костей нескольких особей этого вида. У молодого существа была фиброламеллярная костная ткань, имеющая волокнистый вид и связанная с периодом быстрого роста. Возможно, быстрое взросление требовалось, чтобы стать главным хищником в среде и защититься от более мелких животных. Ранее же бытовало мнение, что фиброламеллярная костная ткань появилась лишь у рептилий и их наследников — птиц и млекопитающих.

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