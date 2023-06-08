ЗАМАНА - В Дагестане проводят инвентаризацию бесхозяйных мелиоративных сетей

В Дагестане проводят инвентаризацию бесхозяйных мелиоративных сетей

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08 июня, 2023. Четверг 08:12
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В Дагестане проводят инвентаризацию бесхозяйных мелиоративных сетей
Под руководством заместителя Председателя Правительства РД Наримана Абдулмуталибова состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросу инвентаризации мелиоративной сети в муниципальных образованиях республики и оформления прав на бесхозяйные мелиоративные объекты, а также их передачи в федеральную и муниципальную собственность.
В Дагестане проводят инвентаризацию бесхозяйных мелиоративных сетей

Совещание прошло в режиме ВКС с участием глав муниципальных образований, начальников райсельхозуправлений и представителей других заинтересованных ведомств.

Открывая работу, вице-премьер напомнил, что Председателем Правительства РД Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в декабре прошлого года было дано поручение главам муниципалитетов провести инвентаризацию межхозяйственных и внутрихозяйственных мелиоративных каналов и представить соответствующую информацию по специальной форме в Минсельхозпрод РД.

Вице-премьер обратил внимание, что информацию о проведении инвентаризации мелиоративных объектов представили на сегодняшний день только 32 муниципалитета.

«От слаженной и системной работы каждого из нас зависит конечный результат. Задачи перед муниципалитетами сформулированы. Думаю, что заинтересованные органы исполнительной власти республики отработают шаги дорожной карты, чтобы своевременно представить в Минсельхоз России запрашиваемые материалы. Это работа позволит вовлечь в оборот дополнительные площади земель сельскохозяйственного назначения», - сказал вице-премьер.

По данному вопросу руководитель ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» Залкип Курбанов проинформировал участников о ходе заключения договоров на подачу оросительной воды с рисосеющими хозяйствами.

После были заслушаны информации глав муниципальных образований о проводимой работе. Они доложили вице-премьеру о предварительных итогах инвентаризации мелиоративной сети и ходе заключения договоров на подачу поливной воды.

Подводя итоги совещания, Нариман Абдулмуталибов указал, что этой работе необходимо уделить особое внимание, нацелив участников на эффективную и плодотворную работу. Вице-премьер попросил глав муниципалитетов активнее включиться и обеспечить выполнение поставленных задач. Он поручил Минсельхозу республики определить ответственных по муниципалитетам и с выездом на место организовать работу рабочих групп.

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