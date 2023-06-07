Совещание прошло в расширенном формате - участвовали руководители всех городов и районов, органов власти, налоговой службы, Госинспекции труда, ТФОМСа, Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД, Объединения организаций профсоюзов и другие.

Предваряя обсуждение повестки, премьер-министр озвучил, что по состоянию на 1 января 2023 года численность трудовых ресурсов по результатам выборочных обследований населения по вопросам занятости (по методологии Международной организации труда) составила 1 млн 433 тыс. человек. Из них: 16 тыс. 211 человек – безработные, 566 тыс. 180 – наемные работники, 150 тыс.395 (расчетно) – за пределами республики, ИП – 34 тыс. 660, самозанятые– 212 тыс., ЛПХ – 149 тыс. и неформально занятые – 304 тыс.

В своем выступлении он также отметил, что для территориального планирования объектов социальной инфраструктуры требуются данные по каждому муниципальному образованию в разрезе каждого поселения.

«Здесь мы сталкиваемся с несоответствием численности рабочей силы в разрезе муниципалитетов по данным муниципальных образований республики и отчетными данными Дагестанстата.

Дисбаланс данных о численности трудовых ресурсов в городах и районах приводит к ошибочным управленческим решениям и пока не поздно, надо принимать соответствующие меры»,- сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В числе наиболее ресурсоемких отраслей экономики республики премьер-министр назвал сельское хозяйство, оптовую и розничную торговлю и промышленность.

Далее он обратил внимание на муниципальные образование, в которых проживает наибольшее количество незанятого населения трудоспособного возраста.

«В 22 муниципалитетах республики официально не занято свыше 50 % от числа трудоспособного населения. Складывающаяся ситуация требует принятия решений в этой сфере. Мы пока не используем в полном объеме физический и интеллектуальный ресурс населения: не создано достаточное количество рабочих мест, поэтому потенциал людей используется недобросовестными работодателями по серым схемам, пользуясь низкой правовой культурой населения и другими причинами. Выросло значительное количество неформально занятых, для которых надо выстроить систему новых трудовых отношений, исключающих возможность трудиться вне правового поля.

Я должен особо отметить, что дагестанцы – трудолюбивый народ. Я бы хотел сегодня услышать, как вы планируете работать с трудовыми ресурсами: какие резервы использовать, чтобы наши люди смогли реализовать свое конституционное право на труд?», - обратился глава кабмина к ответственным органам.

О том, какие меры принимаются в республике для улучшения ситуации с неформальной занятостью населения и безработицей, рассказал министр труда и социального развития региона Мурад Казиев.

По его словам, в Дагестане проводится большая работа по реализации мероприятий по обеспечению регистрации предпринимательской деятельности и оформления трудовых отношений с наемными работниками.

Он также напомнил, что Распоряжением Правительства РД от 9 июля 2021 г. № 250-р были утверждены состав межведомственной комиссии и «дорожная карта», направленная на снижение неформальной занятости в регионе, но в апреле текущего года функции данной Комиссии переданы Комиссии при Главе Республики Дагестан по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД.

«В марте 2022 года утвержден План мероприятий, направленный на снижение уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в республике на 2022 – 2024 годы, предусматривающий меры по противодействию неформальной занятости. По результатам работы за 2022 год по данным администраций муниципальных районов и городских округов в республике зарегистрировали трудовые отношения 32 141 работник.

В текущем году, согласно данным проводимого мониторинга, по состоянию на 29 мая 2023 года в республике зарегистрировали трудовые отношения 8 709 работников, в их числе наибольшую долю составляют граждане, зарегистрировавшиеся в качестве предпринимателей и самозанятых 83,7 % или 7,3 тыс. человек. Работники, заключившие трудовые договоры и договоры гражданско-правового характера, составляют 16,1 %», - озвучил Казиев.

Кроме того, он обратил внимание на дисбаланс в показателях прогноза потребности экономики в специалистах и количестве обучающихся по этим профессиям.

«Минэкономразвития РД в прошлом году был разработан Прогноз потребности в профессиональных кадрах для обеспечения социально-экономического развития республики на средне- и долгосрочный период до 2035 года, в том числе по специальностям с высшим и средним профессиональным образованием. Прогноз потребности был сформирован на основе предложений министерств и ведомств в разрезе отраслей экономики и утвержден Приказом Минэкономразвития РД от 22 декабря 2022 г. № 181-од.

Исходя из прогноза, в целом по республике потребность экономики в специалистах составляет 21659 человек, из них со средним образованием – 14739 чел., с высшим – 6920 чел., что составляет третью часть от общего числа выпускников школ. Наиболее востребованными специальностями являются: «техника и технология строительства» - 14812 чел., «машиностроение» - 532 чел., «техника и технологии наземного транспорта» - 1007 чел., «сельское, лесное и рыбное хозяйство» - 601 человек», - сообщил руководитель Минтруда.

В целях выработки мер по снижению дисбаланса спроса на рынке труда, министр предложил провести сравнительный анализ – выяснить, сколько всего выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования по каждому направлению, и какое количество из них фактически трудоустроились.

«Мониторинг информации о трудоустройстве выпускников и дальнейшей трудовой деятельности на предприятиях и организациях республики, будет способствовать повышению эффективности работы по формированию объективной картины, характеризующей потребность экономики в кадрах и качестве их подготовки. В настоящее время Минэкономразвития республики проводится работа по актуализации показателей прогноза потребности в кадрах, в том числе по рабочим специальностям. На 1 января 2023 года численность граждан, состоящих на учете в органах службы занятости в качестве безработных, составила 16 211 человек или 1,2 % по отношению к численности экономически активного населения», - рассказал Казиев.

В свою очередь, первый замминистра экономики и территориального развития РД Адильхан Ахмедов добавил, что для актуализации показателей прогноза потребности отраслевым министерствам и ведомствам следует изучить ситуацию на рынке труда и учесть потребность в кадрах в целом по курируемой отрасли, в том числе охватив востребованность специалистов в частном секторе экономики.

«Для этого необходимо обеспечить опрос максимального количества предприятий, как крупных, так и относящихся к малому и среднему предпринимательству. Также необходимо проводить систематическую работу с предприятиями реального сектора в части отражения имеющихся вакансий и потребности в специалистах на соответствующих информационных ресурсах, например, на портале «Работа в России». В настоящее время на портале размещены сведения о 2 079 вакансиях по республике, из них 1 725 вакансий в городах (1 113 вакансий в городе Махачкала). Это позволит анализировать актуальность Прогноза и готовить обоснованные предложения по корректировке учебных планов образовательных организациях», - подчеркнул Ахмедов.

В качестве одной из мер по достижению показателей Прогноза, с учетом потребности рынка труда и структуры безработицы, он также назвал расширение форм предоставления образовательными учреждениями программ повышения квалификации и переподготовки кадров.

«Здесь тоже основная роль у отраслевых ОИВ, которые при постоянном взаимодействии с ВУЗами и ССУЗами республики должны обеспечить подготовку и переподготовку специалистов и рабочих для реализуемых крупных инвестиционных проектов. В целом, для устранения разрыва между потребностью рынка труда и количеством подготавливаемых специалистов по востребованным направлениям при планировании контрольных цифр приёма в ВУЗах и ССУЗах считаем целесообразным максимально учитывать прогноз потребности рынка труда в специалистах, с учетом его актуализации», - заключил врио руководителя Минэкономразвития РД.

В рамках совещания также была обсуждена деятельность зональных рабочих групп, созданных в республике в целях увеличения доходной части бюджета и легализации «теневого» сектора экономики.

На совещании также выступили главы муниципальных образований.

Выслушав докладчиков, Абдулмуслимов напомнил, что согласно прогнозу, численность трудовых ресурсов республики к 2025 г. должна увеличиться до 1 млн 955 тыс. человек. По словам главы кабмина, к концу 2025 года также прогнозируется снижение численности населения, незанятого в экономике до 661,2 тыс. человек и снижение численности официально зарегистрированных безработных граждан.

Подводя итоги, премьер - министр поручил ответственным ведомствам предпринять все необходимые меры, чтобы не только достичь, но и по возможности улучшить прогнозируемые показатели по снижению безработицы в регионе.