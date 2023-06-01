ЗАМАНА - Дагестанские медики смогут устранять опухоль нехирургическим методом благодаря новому оборудованию онкоцентра

Дагестанские медики смогут устранять опухоль нехирургическим методом благодаря новому оборудованию онкоцентра

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01 июня, 2023. Четверг 09:19
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Дагестанские медики смогут устранять опухоль нехирургическим методом благодаря новому оборудованию онкоцентра
Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в среду, 31 мая, посетил ГБУ РД «Республиканский онкологический центр», которое оказывает специализированную онкологическую помощь населению.
Дагестанские медики смогут устранять опухоль нехирургическим методом благодаря новому оборудованию онкоцентра

На объекте премьера встретил главный врач ГБУ РД «Республиканский онкологический центр» Владимир Брежнев.

В последние годы ситуация с радиологическим лечением больных злокачественными новообразованиями остается сложной. Около 75% от всех онкологических больных как правило нуждаются в радиологическом лечении. Однако недостаточное количество радиологических коек снижает доступность получения данной услуги.

Для решения данной проблемы в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Правительством РД приобретены и находятся в Центре 2 линейных ускорителя, ввод в эксплуатацию которых позволит проводить радиотерапевтическое лечение онкобольных республики на современном уровне.

В рамках визита Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с ходом строительства корпуса (каньона) для размещения нового оборудования.

Линейный ускоритель безопасен для пациентов и врачей и «атакует» опухоль напрямую, не повреждая здоровые клетки, позволяя нехирургическим методом устранять опухоль. С помощью нового оборудования медики смогут увеличить объем исследований рака молочной железы и головного мозга.

Подобные установки пришли на смену старым Гамма - терапевтическим установкам, которые содержали в себе природный источник гамма-излучения. Новые установки работают исключительно от электрической энергии, они ускоряют электроны, высокоэнергетическими электронами повреждаются раковые клетки.

Абдулмуслим Абдулмуслимов в целом положительно оценил ход проводимых работ, на сегодня они выполнены на 93 %. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

В рамках визита в медучреждение премьер-министр Дагестана также осмотрел строящийся корпус реабилитации и КТ, а также корпус МРТ.

Что касается корпуса МРТ, открытого год назад, Правительство Дагестана приобрело суперсовременный 3-тесла МРТ- аппарат для Республиканского онкологического центра в конце 2021 года.

Эксплуатировать его начали с 2022 года. Данное оборудование позволяет визуализировать малейшие изменения внутренних органов.

«Это уникальное оборудование, в стране таких очень мало. Возможности очень широкие – суммируя данные МРТ, КТ и ультразвука мы теперь подготовленнее можем идти в операционную, а значит больше шансов на положительный результат после операции, и более комфортное прохождение реабилитации», - отметил главный врач республиканского онкоцентра Владимир Брежнев.

Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений по итогам выезда в медучреждение, в том числе по части качества оказания медпомощи, а также благоустройства внутренней территории учреждения.

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