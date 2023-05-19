Премьер-министр, открывая совещание, подчеркнул, что вопросы организации и качества питания детей в школах являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Правительства региона.

«Несмотря на принимаемые меры, сохраняется проблема с поставкой фальсифицированной пищевой продукции, например молока и молочных продуктов, некачественной мясной продукции.

Особое внимание необходимо уделять организации питания в малокомплектных школах. Знаю, что в них часто возникают объективные трудности – порой бывает невозможно найти нужное помещение для установки соответствующего оборудования.

В таких случаях возможно несколько вариантов: доставка в школу уже готового питания, организация питания на базе других школ или в специально отведенных для этих целей помещениях, можно рассмотреть механизм аутсорсинга. Сегодня хотел бы услышать, как организована эта работа», -сказал премьер-министр.

Он также обратил внимание на вопрос кадровой обеспеченности школ поварами и другими работниками столовой. Он поручил обеспечить прохождение курсов повышения квалификации работниками пищеблоков.

«Яхъя Гамидович, прошу проконтролировать реальное прохождение курсов повышения квалификации работниками пищеблоков. Обращаю внимание всех глав, что прохождение этих курсов должно быть обязательным и, что не менее важно, лишено формальности. Составляйте графики и направляйте людей на учебу в уже зарекомендовавшие себя образовательные учреждения. Это так же важно, как и проведение текущего ремонта в пищеблоках и обновление кухонного оборудования», - подчеркнул он.

Отдельно он остановился на теме качества продуктов, используемых для приготовления пищи детям.

«В адрес руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций направлены рекомендации о приоритетности выбора продукции дагестанских товаропроизводителей, произведенных на территории Республики Дагестан, с товарным знаком «Дагестанский продукт» при осуществлении закупок.

Представители Министерства образования должны регулярно посещать школы в районах и городах, помогать тем из них, где имеются сложности, оказывать необходимое методическое сопровождение. Крайне важно, чтобы школьники употребляли только полезную и вкусную еду», -отметил Абдулмуслимов.

Он также добавил, что школьное меню при этом обязательно должно публиковаться на сайтах образовательных организаций, родителям учеников должно быть предоставлено реальное право участия в его обсуждении, дегустации пищи, внесения своих предложений, в том числе дистанционно.

«Особое внимание, конечно же, должно быть уделено мониторингу обращений граждан, особенно по вопросам качества еды, состава меню и режима питания. По каждому обращению должна быть проведена адресная проверка. Все сигналы о качестве питания должны фиксироваться и обрабатываться. В конечном итоге такая масштабная работа должна стимулировать улучшение условий организации питания, модернизацию столовых и пищеблоков, хотя понимаю, что средств на эти цели не всегда бывает достаточно», - указал глава дагестанского кабинета министров.

Министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев доложил, что во всех малокомплектных сельских школах, где ранее отсутствовали пищеблоки, создана необходимая инфраструктура, проведен ремонт помещений для приема пищи за счет муниципальных бюджетов, приобретено технологическое и холодильное оборудование на общую сумму порядка 148 млн рублей.

В рамках реализации проекта «100 школ» в 2020 году было отремонтировано 11 пищеблоков, в 2021 – 4 пищеблока.

«В рамках реализации мероприятий регионального проекта по модернизации школьных систем образования в 2022 году произведен ремонт еще 21 пищеблоков, в 2023 г планируется ремонт 44 пищеблоков», - рассказал он.

Бучаев также напомнил, что в целях обеспечения повышения качества питания, в 2022 году были внесены изменения в соответствующее постановление Правительства РД в части увеличения стоимости питания, позволяющее муниципалитетам увеличивать стоимость питания на одного учащегося до 89 рублей в рамках образовавшейся экономии средств (кроме экономии по результатам торгов).

«В рамках Соглашения, заключенного между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Дагестана от 23 декабря 2022 г. республике выделено 2,712 млрд рублей из федерального бюджета для обеспечения горячим питанием учащихся 1-4 классов, для всех посещающих государственные и муниципальные образовательные организации.

Общий̆объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете региона на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 2,855 млрд рублей.

По состоянию на 17 мая 2023 года субсидия до муниципальных образований Республики Дагестан профинансирована в объеме 1,128 млрд рублей. Кассовое освоение составляет 1,066 млрд рублей. Остаток на счету составляет 62,2 млн рублей», - доложил глава Минобрнауки РД.

По итогам заседания Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Министерству образования и науки Республики Дагестан проработать и представить предложения о дополнительной потребности в финансовых средствах для обеспечения организации бесплатного горячего питания учащихся 1–4 классов в части оснащения оборудованием и проведения капитального ремонта пищеблоков школ.

Также он поручил актуализировать единое примерное двухнедельное цикличное меню, отвечающее требованиям санитарного законодательства, для реализации принципов здорового питания учащихся 1–4 классов. Главам районов и городских округов будут направлены методические рекомендации для общеобразовательных организаций по порядку проведения экспертизы поставляемых продуктов питания.