Дагестан принимает участие в экономическом форуме в Татарстане

Делегация Дагестана принимает участие в международном экономическом форуме «Россия – исламский мир», который стартовал в столице Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РД.

Отмечается, что участие Дагестана в форуме началось с образовательного курса Сбера: «Основы исламского финансирования».

«Делегацию возглавил Глава республики Сергей Меликов. В состав ее вошли министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов, министр по туризму и народным художественным промыслам РД Эмин Мерданов, министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов, руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Гусейн Гусейнов, а также представитель Главы РД в Народном Собрании Дагестана Нюсрет Омаров», – информирует источник.

На полях форума пройдет более 200 мероприятий, которые посетят свыше 15 тысяч участников со всего мира, в том числе из Азербайджана, Ирана, Малайзии, Турции и Узбекистана.

Как рассказали в ведомстве, для Дагестана участие в данном форуме – возможность укрепить связи со странами Организации исламского сотрудничества, перенять успешный опыт коллег, найти единомышленников и надежных партнеров.

В сфере интересов региона: исламский банкинг; развитие транспортного коридора «Северг – Юг»; туризм; инвестиции; развитие производств халяльной продукции.

«Настрой у делегации рабочий. Верю, что форум “вооружит” нас новыми инструментами для дальнейшего развития Дагестана», – прокомментировал участие в форуме Глава РД Сергей Меликов.