Глава Дагестана обсудил с руководителями ведомств и муниципалитетов актуальные для региона вопросы

В том числе были подведены итоги участия дагестанской делегации в первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах, обсуждены перспективы развития рынка газомоторного топлива, строительство и капитальный ремонт объектов образования.

Увековечивание памяти героев СВО

Прежде всего Сергей Меликов поблагодарил органы власти за внимание к ветеранам, участникам СВО и их семьям, в том числе в рамках празднования Дня Победы.

При этом он подчеркнул, что подход к каждому герою и каждой семье должен быть индивидуальным. Для этого необходим личный контакт, добавил он. «Нельзя подводить семьи под общий знаменатель. Они разные, по-разному воспринимают потери, у них разные жизненные ситуации. В отдельных случаях объёмы материальной помощи не могут быть стандартными. Приведу пример. Глава семьи уехал в зону спецоперации, не завершив ремонт. Не успел я поставить задачу руководителю района, а ремонт уже был выполнен», – рассказал Сергей Меликов.

В канун Дня Победы в Дагестане открылись десятки памятных табличек на домах, в которых жили военнослужащие, отдавшие жизнь за Родину в ходе СВО. В основном, по оценке главы региона, акция была организована на высоком уровне. Вместе с тем в некоторых муниципалитетах в силу различных обстоятельств качественно реализовать поставленную задачу в срок не удалось.

Глава Дагестана объявил о продлении акции по увековечиванию памяти участников СВО до 22 июня – Дня памяти и скорби. Поручено установить мемориалы там, где они пока не появились, и исправить недоработки там, где они были выявлены.

Итоги участия в первой Кавказской инвестиционной выставке

Детально об участии делегации республики в первой Кавказской инвестиционной выставке проинформировал председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Напомним, она проходила со 2 по 4 мая и стала, по словам премьер-министра республики, хорошей площадкой для раскрытия потенциала Дагестана. Удалось изучить опыт других регионов, поделиться своим и достичь ряда договоренностей по решению значимых для республики вопросов. В том числе в сфере ЖКХ и энергетики, цифровизации и современных финансовых инструментов, инвестиций и банковского сектора. В рамках Кавказской инвестиционной выставки подписано 5 соглашений, проведены встречи с президентом Южной Осетии, руководством компаний «Газпром», «Сбербанк», «Промсвязьбанк», АФК «Система», АО «Дом.РФ» и АО «Росагролизинг».

Дагестан презентовал свыше 30 инвестиционных проектов, объединенных в 5 прорывных блоков. Премьер-министр России Михаил Мишустин, посетивший дагестанский стенд, высоко оценил экономический потенциал республики.

На сегодняшний день правительство Дагестана уже взаимодействует с федеральным кабинетом министров по реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи Михаила Мишустина и Сергея Меликова, прошедшей на выставке.

В том числе прорабатываются следующие направления: пролонгация периода действия Программы субсидирования из федерального бюджета тарифов ЖКХ, строительство реабилитационного центра для участников СВО, строительство берегозащитных сооружений, развитие горных территорий. Вместе с тем получена поддержка в вопросах продления Программы устойчивого экономического развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Дагестан еще на 3 года.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, федеральные министерства уже получили соответствующие поручения председателя Правительства России.

На полях выставки были проведены и международные встречи с представителями Абхазии, Южной Осетии, Ирана и Катара. С Ираном обсуждены планы по развитию махачкалинского аэропорта, а посол Катара в России высказал заинтересованность в сотрудничестве в сфере АПК.

Все озвученные на Кавказской инвестиционной выставке предложения и решения будут переведены в практическую плоскость, прокомментировал со своей стороны Сергей Меликов.

«Необходим четкий план работы, единая цепочка эффективных действий», – сказал руководитель региона на совещании. Глава Дагестана в том числе дал поручения по комплексному развитию территорий, развитию народных художественных промыслов, аквакультуры и дорожного хозяйства.

Развитие рынка газомоторного топлива в Дагестане

О перспективах этого направления рассказал первый вице-премьер республики Манвел Мажонц.

В настоящее время компримированный природный газ является самым доступным по цене альтернативным видом моторного топлива. К его преимуществам относят отсутствие в газе вредных примесей, уменьшение выброса токсичных веществ в окружающую среду и износа двигателя, а также снижение расходов на топливо и ремонт.

Сегодня на территории республики функционируют 17 метановых заправок и 15 постов переоборудования автомобилей на метан, а число транспортных средств, использующих газомоторное топливо, составляет около 20% от общего количества всего транспорта региона.

Вместе с тем особое географическое положение Дагестана, находящегося на стыке Европы и Азии, позволяет, как отметил первый вице-премьер, развивать это перспективное направление. В планах республики –строительство данных заправок вдоль автомобильных дорог федерального значения.

В рамках реализации совместного с Газпромом проекта до 2025 года намечено строительство в регионе 5 заправочных станций. Сейчас ведется работа по определению соответствующих земельных участков.

По словам Манвела Мажонца, в республике имеется вся необходимая инфраструктура для газификации автотранспорта, прежде всего, разветвленная сеть газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

«На сегодняшний день от Санкт-Петербурга до Москвы и от Москвы до Краснодарского края обеспечен коридор из заправочных комплексов, которые дают возможность доехать до нужного пункта на компримированном газе. Стоит задача – продлить этот коридор, включив в него республики СКФО, в том числе и Дагестан. Нам надо определить точки, где могут быть построены эти комплексы, которые должны стать местами притяжения инвестиций. Помимо прочего, есть договоренность с дочерней компанией Газпрома о строительстве 6 заправочных комплексов жидкого топлива. Принята программа федерального уровня о строительстве завода по производству сжиженного природного газа», – сообщил первый вице-премьер.

В целом было предложено проработать вопросы увеличения закупки, переоборудования и обслуживания транспортных средств, работающих на компримированном природном газе; предоставления льгот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках государственной поддержки по стимулированию использования газомоторного топлива и развития газозаправочной инфраструктуры; производства оборудования (сборки) газобаллонной техники на территории республики.

Особое внимание глава Дагестана обратил на комплексный подход к строительству автозаправочных центров, которые должны включать в себя многотопливную заправочную станцию, станцию технического обслуживания транспорта, пункт переоборудования транспортных средств, а также зоны отдыха и питания. К концу июня Сергей Меликов поручил подготовить масштабный инвестиционный проект по развитию транспортной логистики. К этой работе должны подключиться не только Минтранс и Минстрой, но и Минтуризм республики с муниципалитетами.

Строительство и капремонт объектов образования

С информацией на эту тему выступили министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артур Сулейманов и министр образования и науки республики Яхья Бучаев.

В рамках республиканских и федеральных программ в 2023 году осуществляется финансирование строительства и проектирования 90 объектов образования. Среди них – 50 школ на 24,5 тысячи ученических мест и 8 детских садов более чем на 1 300 мест в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография». Из них 42 школы и 8 детских садов планируется ввести в эксплуатацию, по словам Артура Сулейманова, в этом году.

Помимо прочего, ведется работа по строительству подъездной дороги к школе на 502 ученических места в МКР «Загородный» с. Шамхал-Термен, решается вопрос с завершением строительства детского сада на 120 мест в п. Коркмаскала Кумторкалинского района и школы в с. Аладаш Курахского района.

Вместе с тем руководитель Минстроя РД обозначил актуальные на сегодняшний день проблемные точки при строительстве ряда объектов образования. В большинстве случаев они связаны с необходимостью подведения коммунальной инфраструктуры.

В текущем году, проинформировал далее Яхья Бучаев, продолжается и реализация программы капитального ремонта. Он будет проведен в 139 школах на территории 36 муниципалитетов. Общий объем средств финансирования реализации проекта составляет 3,6 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей предусмотрен на оснащение образовательных организаций.

Контракты на проведение работ, доложил он, заключены всеми муниципалитетами. В настоящее время работы начаты в 106 общеобразовательных организациях 30 муниципалитетов. В остальных школах их планируется начать до конца мая, либо по окончании учебного года. Подрядчиками ведутся контрольные замеры в соответствии со сметной документацией и закупка необходимых строительных материалов.

При этом при проведении капитального ремонта школ в этом году будут учтены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности. На эти цели в местных бюджетах городов и районов предусмотрены средства.

Для повышения эффективности проводимых мероприятий, отметил Бучаев, в школах созданы штабы родительского контроля, которые принимают участие в обсуждении дизайнерских решений, наблюдают за ходом реализации программы и вносят свои предложения.

«С июля будем проводить мониторинг хода ремонтных работ в ежедневном формате», – сказал министр образования региона.

Глава Дагестана, учитывая опыт реализации проекта в прошлом году, напомнил главам муниципалитетов, участвующим в программе капитального ремонта, что все работы должны быть завершены в срок, и каждый глава несет персональную ответственность за их своевременное завершение.

«Мы должны помнить, что конечные получатели всех этих работ – наши дети. С какой они надеждой смотрят на взрослых, от которых, как от волшебников, ждут на 1 сентября новые парты, интерактивные доски, спортивные площадки. Безусловно, это президентская программа, которую надо выполнять. Но самое главное обязательство – это обязательство перед нашими детьми. Надо сделать все от нас зависящее, чтобы в новом учебном году они пошли в обновленные современные школы», – подчеркнул он.

Сергей Меликов, завершая совещание, поручил отреставрировать памятник русской учительнице в Махачкале.

«Сделать это нужно красиво. Ведь этот памятник посвящён людям, которые выполняют очень важную работу, – педагогам, наставникам, воспитателям и учителям», – сказал глава региона.

Минобрнауки РД и руководству города поручено в кратчайшие сроки определить объём необходимых работ и приступить к реставрации.

Отметим, монумент был открыт в 2006 году, он считается первым памятником на Земле, который посвящён русским педагогам.