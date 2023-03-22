Объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя ГКУ РД «Автохозяйство»

Основные характеристики учреждения:

Государственное казенное учреждение Республики Дагестан «Автохозяйство» (далее – учреждение) является некоммерческой организацией, созданной Администрацией Главы и Правительства Республики Дагестан в целях обеспечения автотранспортными услугами Главы Республики Дагестан, Народного Собрания Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан, Государственного секретаря Республики Дагестан, Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, Избирательной комиссии Республики Дагестан, Уполномоченного по правам человека в Республике Дагестан.

Местонахождение казенного учреждения: Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 3.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим квалификационным требованиям:

наличие высшего профессионального образования, полученного до 29 августа 1996 года, либо высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одному из следующих направлений подготовки (специальностей) профессионального образования: «Экономика и управление», «Юриспруденция», «Техника и технологии строительства», «Техника и технологии наземного транспорта» или иному направлению подготовки (специальности), для которого законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данному направлению подготовки (специальности), указанному в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготовки;

стаж работы по специальности, направлению(-ям) подготовки не менее пяти лет;

обладающие следующими профессиональными знаниями:

Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Дагестан, законов Республики Дагестан, указов и распоряжений Главы Республики Дагестан, постановлений и распоряжений Правительства Республики Дагестан, приказов и распоряжений Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан и иных нормативных правовых актов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

правил технической эксплуатации автомобилей, ведения учета и отчетности по автохозяйству; структуры органов государственной власти Республики Дагестан; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; порядка работы со служебной информацией; основ делопроизводства;

профессиональными навыками:

в сфере деятельности, позволяющей исполнять должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на учреждение, и осуществления административного контроля над деятельностью персонала учреждения; составления бюджета, контроля использования средств; взаимодействия с должностными лицами органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Республики Дагестан и организаций; ведения деловой переписки и работы со служебной документацией; делового общения; работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью «Интернет» в требуемом по должности объеме; управления электронной почтой; работы в текстовом редакторе.

Гражданам, желающим принять участие в конкурсе, в течение установленного в настоящем объявлении срока необходимо представить в Управление делами Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан следующие документы: 1) личное заявление, составленное в произвольной форме;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной приказом Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2015 г. № 724, с приложением двух фотографий 3 х 4, выполненных в цветном изображении без уголка, указанием точного почтового адреса регистрации и фактического проживания, адреса электронной почты;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) копии трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, и документов государственного образца о высшем профессиональном образовании, а также по желанию кандидата – о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;

5) медицинское заключение о состоянии здоровья;

6) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов, сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов, по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК» (СПО «Справки БК» доступно на Федеральном портале управленческих кадров, раздел «Госслужба», подраздел «О противодействии коррупции» и по ссылке https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption).

Кандидат вправе предоставить также и иные документы, характеризующие его личность, деловую репутацию и профессиональную квалификацию. Конкурс будет проводиться в соответствии с Методикой проведения конкурса, утвержденной приказом Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2015 г. № 724.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме. Начало приема документов для участия в конкурсе 22 марта 2023 года в 10.00, окончание – 10 апреля 2023 года в 16.00.

Документы принимаются в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 367005, г. Махачкала, ул. Гамзатова, 1 (Дом Правительства), тел.: (8722) 67-20-37 и (8722) 67-31-28. Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения конкурса будет сообщено не позднее чем за 15 дней до его начала.

Конкурс будет проводиться в здании Дома Правительства.

Конкурсная комиссия в течение 7 дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса направляет участникам конкурса и его победителю уведомления об итогах конкурса.