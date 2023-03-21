Дагестанскую молодежь приглашают принять участие в первом международном конкурсе молодёжных проектов «Книга будущего»

Цель Конкурса – поддержка и развитие молодёжных инициатив по продвижению и пропаганде чтения, обеспечение условий для профессионального и личностного развития молодёжи Российской Федерации и стран СНГ, оказание содействия в реализации социально-значимых проектов и предоставление возможностей для синтеза и интеграции творческих проектов в федеральном масштабе, формирование онлайн и офлайн сообществ из самых активных молодых специалистов.

Конкурс будет проводиться по шести номинациям:

«Новые форматы чтения» — индивидуальные или групповые проекты, посвященные новым способам и форматам чтения, с учетом актуального и будущего уровня развития техники и технологий

«Социальная реклама» — рекламные проекты (фото, видео, плакаты), направленные на пропаганду чтения в современном или новых форматах

«Продвижение в сети» — индивидуальные или групповые Интернет-проекты, направленные на пропаганду чтения в современном или новых форматах

«Социальные акции и проекты» — индивидуальные или групповые акции, мероприятия, направленные на пропаганду чтения в современном или новых форматах

«Лучшие писательские практики. Малые формы» — тематика «Роль русского языка как языка межнационального общения», формат конкурсной работы – эссе

«Иллюстрация будущего» — свободная тематика, формат конкурсной работы – серия иллюстраций (от 3 до 10), выполненных с учетом возможного размещения на современных и будущих книжных носителях

Хронология проведения Конкурса:

Старт Конкурса, подачи заявок – 14 февраля 2023 года. Окончание приёма заявок – 31 марта 2023 года.

Формирование шорт-листа – 23 апреля 2023 года.

Проекты, успешно прошедшие отбор, допускаются к питчингу в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона (18 – 21 мая 2023 года, Санкт- Петербург) и книжного фестиваля «Красная площадь» (2 – 6 июня 2023 года, Москва). По итогам каждого питчинга Экспертный совет Конкурса определяет победителя (первое место) и призёров (второе и третье места).

Срок объявления результатов Конкурса по итогам проведенных питчингов – 30 июня 2023 года. Результаты будут опубликованы на официальных сайтах Организаторов Конкурса www.mospolytech.ru и www.bookunion.ru, а также на официальной странице Конкурса в сети Интернет.

Победителям Конкурса будет предложена реализация их проектов совместно с Российским книжным союзом и Московским политехническим университетом. Призёрам, занявшим вторые и третьи места, будут вручены призы от членов Экспертного совет Конкурса, в состав которого вошли руководители ведущих российских издательств, книжных сервисов, отраслевых СМИ, писатели, представители сферы креативных индустрий.

Принять участие в Конкурсе могут как граждане Российской Федерации, так и граждане стран СНГ от 14 до 35 лет включительно, в соответствии с направлениями Конкурса.