В Махачкале прошел вело-мотопробег в честь 9 годовщины воссоединения Крыма с Россией

Мероприятие состоялось 19 марта и объединило около 1000 патриотов своей страны и любителей активного отдыха на свежем воздухе.

Организаторы пробега — Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии г. Махачкалы совместно с отделом Просвещения и Совета имамов столицы при Муфтияте РД.

Перед стартом все поприветствовали друг друга и пожелали легкой дороги. Среди почетных гостей пробега — Гайдарбек Гайдарбеков, олимпийский чемпион, замминистра спорта и физической культуры РД и Мухаммадариф Сиражудинов, Председатель Совета имамов Махачкалы, Мурад Исмаилов, Председатель Совета имамов г.Каспийск. Гости поздравили мусульман с наступающим священным месяцем Рамадан и пожелали мира и благополучия каждой семье.

В пробеге приняли участие именитые спортсмены и олимпийские чемпионы, депутаты Горсобрания столицы, байкеры дагестанского отделения мотоклуба «Ночные волки» » Дикая дивизия», директоры спортивных учреждений, общественные и духовные лидеры, студенты и любители спорта.