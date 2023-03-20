ЗАМАНА - В Махачкале прошел вело-мотопробег в честь 9 годовщины воссоединения Крыма с Россией

В Махачкале прошел вело-мотопробег в честь 9 годовщины воссоединения Крыма с Россией

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20 марта, 2023. Понедельник 10:24
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Мероприятие состоялось  19 марта и объединило  около 1000 патриотов своей страны и любителей активного отдыха на свежем воздухе.

В Махачкале прошел вело-мотопробег в честь 9 годовщины воссоединения Крыма с Россией

Организаторы пробега — Управление спорта, туризма и работы с молодежью мэрии г. Махачкалы совместно с отделом Просвещения и Совета имамов столицы при Муфтияте РД.  

Перед стартом все  поприветствовали  друг друга и пожелали легкой дороги. Среди  почетных гостей пробега — Гайдарбек Гайдарбеков, олимпийский чемпион, замминистра спорта и физической культуры РД и  Мухаммадариф Сиражудинов, Председатель Совета имамов Махачкалы, Мурад Исмаилов, Председатель Совета имамов г.Каспийск. Гости поздравили мусульман  с наступающим священным месяцем Рамадан и пожелали мира и благополучия каждой семье.

В пробеге приняли участие именитые спортсмены и олимпийские чемпионы, депутаты Горсобрания столицы, байкеры дагестанского отделения мотоклуба «Ночные волки» » Дикая дивизия», директоры  спортивных учреждений, общественные и духовные лидеры, студенты и любители спорта.

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