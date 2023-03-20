ЗАМАНА - Премьера детского спектакля «Медвежонок» прошла в даргинском театре

Премьера детского спектакля «Медвежонок» прошла в даргинском театре

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20 марта, 2023. Понедельник 17:29
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Премьера детского спектакля «Медвежонок» прошла в даргинском театре Премьера детского спектакля «Медвежонок» прошла в даргинском театре Премьера детского спектакля «Медвежонок» прошла в даргинском театре

20 марта на сцене Даргинского театра им. О. Батырая состоялась премьера детского спектакля «Медвежонок» на русском языке. Ученики СОШ № 1 г. Избербаш, по традиции, стали первыми зрителями, увидевшими новую постановку.

Премьера детского спектакля «Медвежонок» прошла в даргинском театре

Сюжет спектакля по пьесе-сказке Шахризат Маллаевой рассказывает о смелой и находчивой девочке Айше. Облачившись в медвежью шкуру, главная героиня волей судьбы попадает во дворец принца и своей добротой завоевывает его сердце.

В постановке задействованы в роли принца и его возлюбленной Айши – заслуженный артист РД Магомедшамиль Шамилов и артистка Зарина Азизова. Также свои роли прекрасно исполнили заслуженные артисты РД Гасанкади Рабаданов и Саният Каримова, артисты театра Ислам Гасанов, Абдусамад Алиев, Магомед Ибрагимов, Амирбек Батиров, Минатулла Гусенов, Хузаймат Ибрагимова и Патимат Тахалаева.

Режиссер-постановщик сказки Рабадан Ильясов отметил, что новая постановка вызвала живой интерес у юных зрителей. Следующий показ спектакля состоится уже завтра, 21 марта, в 11.30 и 13.00 ч., а также артисты театра продолжат радовать детей в апреле, после завершения весенних школьных каникул.

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