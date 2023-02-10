Объявление

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан (далее Управление) сообщает, что в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций», о необходимости представления некоммерческими организациями в Управление отчетов о своей деятельности за 2022 г. в срок, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным.

При составлении отчетности в отношении некоммерческих организаций необходимо учитывать Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – ФЗ «О некоммерческих организациях»), приказ Минюста России от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций».

В соответствии с пунктом 3 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях», обязаны представить в уполномоченных орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, также аудиторское заключение. При этом в документах, представляемых некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента, должны содержать сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников, и об их фактическом расходовании и использовании.

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, представляют в уполномоченный орган документы, содержание отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, один раз в полгода, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, аудиторское заключение – ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, представляют в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов и работников, один раз в полгода, документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников, - ежеквартально, аудиторское заключение – ежегодно.

Согласно пункту 3.2. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, за исключением указанных в пункте 3.1. настоящей статьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента, – один раз в полгода размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в Управление.

Обращаем Ваше внимание, что согласно пункту 10 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» неоднократное непредставление некоммерческой организацией в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является основанием для обращения Управления в суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.

При составлении отчетности в отношении общественных объединений необходимо учитывать Федеральный закон от 19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях» (далее – ФЗ «Об общественных объединениях), приказ Минюста России от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций)».

В соответствии с абзацем 4 части 1 статьи «Об общественных объединениях» общественные организации представляют сведения о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 статьи ФЗ «Об общественных объединениях» общественные объединения обязаны информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 ФЗ «О некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые предусмотрены приказом Минюста России от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций)».

Непредставление общественным объединением в установленный срок сведений, предусмотренных пунктом 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», является основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного объединения, в суд с заявлением о признании данного объединения прекратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из Единого государственного реестра юридических лиц.

Следует отметить, что вне зависимости от организационно-правовой формы некоммерческой организации, деятельность которой основана в соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» согласно статье 19 данного закона, благотворительные организации обязаны ежегодно представлять в Управление отчет, содержащий сведения о:

- финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований данного закона по использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации;

- персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией;

- составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации (перечень и описание указанных программ);

- содержании и результатах деятельности благотворительной организации;

- нарушениях требований указанного закона, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.