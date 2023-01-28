Региональное отделение Всероссийской организации « Комитет семей воинов Отечества» ко Дню защитника Отечества объявляет акцию «Тепло души»

Суть данной акции состоит в изготовлении блиндажных (окопных) свечей для военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Необходимо отметить, что идея по изготовлению свечей принадлежит семье Ильясовых из Махачкалы. По собственной инициативе супруги Гаджи и Марзият уже собрали и направили в фонд помощи военнослужащим около сотни окопных сечей. Как отметила в этой связи Руководитель РО КСВО Интизар Мамутаева: «Мы хотим поддержать благородную идею семьи Ильясовых, причем поддержать ее на самом высоком республиканском уровне. Через школы, вузы, ссузы, через неравнодушных людей, готовых оказать помощь, через наших меценатов, предпринимательских сообществ мы начинаем сбор финансовых средств, а также необходимых по технологии производства составляющих, для того, чтобы наладить в Махачкале производство блиндажных свечей. Что для этого нужно? В обозначенные в различных районах нашего города пункты приема мы просим приносить самые обычные жестяные банки из под горошка и кукурузы. Их сбор будет проходить с 30 января по 6 февраля. Данную акцию мы проводим совместно с Дагестанским Региональным отделением партии "Единая Россия", Министерством по делам молодежи РД, Минпромторгом РД, Управлением образования города Махачкалы. Каждый желающий может внести, казалось бы, малый, но в тоже время столь неоценимый вклад в общее дело Победы. Нашим военнослужащим сейчас необходимо помочь пережить суровые зимние дни, и тепло этих свечей будет согревать не только тела, но и их души. К тому же это будет еще и своего рода привет с родной земли, огонек Дагестана в холодных украинских лесах и степях. Еще раз повторю, что цель данной акции – сбор и изготовление специальных небольших свечей-печек для военнослужащих, участвующих в СВО. Изготавливается свеча из подручных материалов- консервной банки, картона и парафина, не занимает много места и не гаснет на ветру. Блиндажная (окопная) свеча очень функциональна и позволяет приготовить еду, подсушить вещи и обогреться. Горит в среднем от 3 до 8 часов, не давая при этом никакого давая или запаха.

В настоящее время нами объявляется сбор необходимых материалов:

- консервная банка металлическая (объемом от 250 до 500 мл., обязательно - мытая);

- картон (гофрированный, чистый, без наклеек и пленки);

- парафин марки П-2 (пищевой), парафин марки Т1 и Т2, можно и свечи. На одну блиндажную свечу уходит в среднем от 250до 200 грамм парафина.

Прием материалов осуществляется по будням с 9:00 до 18:00 в следующих точках:

Региональный ресурсный центр добровольчества (г.Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 170/3, 1 этаж)

Издательский комплекс, 1 этаж (г.Махачкала, пр.Насрудинова, 1 (за МФЦ).

Просим дагестанцев поддержать акцию «Тепло души». Если у вас есть какие-либо вопросы, можете обращаться по номерам 8 989862-11-39 и 8 989 891 92 92.

Я уверена, что равнодушных не будет, наши женщины, матери, дети, весь дагестанский народ достойно поддержим военнослужащих, находящихся на передовой», - подчеркнула Интизар Мамутаева.