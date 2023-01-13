ЗАМАНА - Лерилра газетаби — цаладяхъили

Лерилра газетаби — цаладяхъили

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13 января, 2023. Пятница 09:28
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Лерилра газетаби — цаладяхъили

ДР-ла Правительствола 2022 ибил дусла декабрьла 27-личибадси 467 ибил номерличилси ХIукму хIясибли, ДР-ла миллатунала мезаначир ду­радулхъути 13 газетала редакцияби ца ор­га­ни­за­ция­лизи цаладяхъили сари.

Лерилра газетаби — цаладяхъили

Сунези 13 миллатла газетабала редакцияби ца­ладяхъибси «Этномедиахолдинг «Дагъистан» би­кIуси сагаси учреждениелис даргала жамигIятла-по­ли­тикала «Замана» газетала бекI редактор, Дагъистан Рес­публикала СМИ-бала Ассоциацияла председатель, РФ-ла ЖамигIятла палатализибси регионна СМИ-бала бузери дурусбиркахъуси советла член, Дагъистан Республикала культурала урибси хIянчизар Арсен ГъазимяхIяммадович Юсуповли бекIдеш диру.
ГьанбуршехIе, 46 дус виубси Арсен Юсупов журна­лис­тикализив 20 дусличивра имцIали узули сай. «Замана» газеталис бекIдеш дирес ил вехIихьибсири 2012 ибил дуслизив. Хъайчикайибси сай. ХIябал дурхIя абилкьули сай.

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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