ЗАМАНА - Антимонопольная служба в Дагестане оштрафовала ПАО «Россети Северный Кавказ» на 11 млн рублей

Антимонопольная служба в Дагестане оштрафовала ПАО «Россети Северный Кавказ» на 11 млн рублей

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07 февраля, 2023. Вторник 08:44
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Антимонопольная служба в Дагестане оштрафовала ПАО «Россети Северный Кавказ» на 11 млн рублей

Управление ФАС по Дагестану оштрафовало ПАО «Россети Северный Кавказ» на 11 миллионов рублей за неосуществление технологического присоединения с ростом мощности базовым станциям радиотелевизионного передающего центра Дагестана.

Антимонопольная служба в Дагестане оштрафовала ПАО «Россети Северный Кавказ» на 11 млн рублей

Пресс-служба Управления проинформировала, что поступила жалоба от ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – филиал «Радиотелевизионный предающий центр РД» на бездействие ПАО «Россети СК», а именно нарушение сроков технологического присоединения.

«В жалобе было отмечено, что филиал РТПЦ Дагестана направил в адрес ПАО “Россети СК” электронные заявки на осуществление технологического присоединения с ростом мощности к электрическим сетям для обеспечения 2 категории надежности электроснабжения базовых станций филиала в 11 районах региона», – заявил представитель УФНС.

Как отмечают, Дагестанское УФАС России признало ПАО «Россети Северный Кавказ» виновным и назначило административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей по каждому из 11 нарушений Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электричества.

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