ЗАМАНА - В Дагестане наладили серийное производство силовых трансформаторов

В Дагестане наладили серийное производство силовых трансформаторов

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01 февраля, 2023. Среда 13:12
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В Дагестане наладили серийное производство силовых трансформаторов

В Дагестане наладили серийное производство собственных силовых трансформаторов. Их начал выпускать Кизлярский электромеханический завод, информирует телеграм-канал дагестанского правительства.

В Дагестане наладили серийное производство силовых трансформаторов

По сведениям канала, 30 января в рамках визита в компанию «Концерн КЭМЗ» главе кабмина региона Абдулмуслиму Абдулмуслимову показали силовые масляные трансформаторы Г-250 и ТМГ-400 мощностью 250 и 400 кВа.

Уточняют, что устройства имеют ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих удобство перевозки и дальнейшей эксплуатации на тяговых и трансформаторных подстанциях.

«В отличие от “сухих” моделей с воздушным охлаждением, именно масляные более устойчивы к колебаниям температуры воздуха и влажности», – рассказывают разработчики.

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