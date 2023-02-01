"Россети" в 2023 году в 3 раза увеличат финансирование развития дагестанских электросетей

Как уточняют, электропотребление в регионе растет: нагрузка энергосистемы этой зимой превысила 1,5 ГВт, что является рекордным показателем, имеется проблема износа сетевого оборудования, появившаяся из-за многолетнего недофинансирования инвестиционных и ремонтных программ на фоне неплатежей, прежде всего, со стороны компаний ЖКХ. В начале 2023 года при ухудшении погодных условий (гололед, налипание снега на провода, ветер 26-28 м/с) это стало причиной значительных нарушений в подаче электричества. В общем энергетики ликвидировали 317 повреждений, из них 138 - на бесхозных объектах и в сетях иных собственников. "Мы тщательно анализируем причины всех технологических нарушений и видим, что на объектах, где в прошлом году проводилась модернизация, сбоев не было. В этом году планируем существенно увеличить финансирование проектов, направленных как на рост надежности, так и на развитие сетевого комплекса региона. Общий объем инвестиций увеличится более чем втрое - до 2,9 млрд рублей", — заявляет Рюмин.

