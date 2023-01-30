Обсуждение состоялось под руководством заместителя главы Минэнерго региона Руслана Гаджибекова с участием сотрудников подведомственной организации, администраций муниципалитетов, подразделений «Газпрома», а также представителей Минтуризма республики. «За счет республиканского бюджета в селе возведен газопровод длиной более 14 километров. С аналогичной просьбой обратились к Сергею Меликову жители села Крайновка Кизлярского района во время его рабочей поездки в 2021 году в данный муниципалитет. Дабы обеспечить жителей газом, за счет регионального бюджета уже возведены внутрипоселковые сети», – сообщает ведомство.
Два населенных пункта газифицированы в 2022 году после обращения жителей к Главе Дагестана
- Автор Дарья
- 30 января, 2023. Понедельник 15:49
В Министерстве энергетики Дагестана прошло заседание на тему подключения клиентов к газовым сетям в сёлах Новый Мамрач Сулейман-Стальского района и Крайновка Кизлярского района, информирует пресс-служба ведомства.
Последнее от Дарья
- В Махачкале пройдет выставка «Сталинград – история Победы»
- Главе кабмину РД презентовали квадракоптер от "КЭМЗ"
- До конца 2023 года 65 дагестанских сел оснастят базовыми станциями мобильной связи
- Магомед-Султан Магомедов: «Абдуразак Мирзабеков был крупной фигурой дагестанской политики»
- Махачкалинец подозревается в краже золотых изделий на 400 000 рублей