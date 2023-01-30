ЗАМАНА - Два населенных пункта газифицированы в 2022 году после обращения жителей к Главе Дагестана

Два населенных пункта газифицированы в 2022 году после обращения жителей к Главе Дагестана

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30 января, 2023. Понедельник 15:49
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Два населенных пункта газифицированы в 2022 году после обращения жителей к Главе Дагестана

В Министерстве энергетики Дагестана прошло заседание на тему подключения клиентов к газовым сетям в сёлах Новый Мамрач Сулейман-Стальского района и Крайновка Кизлярского района, информирует пресс-служба ведомства. 

Два населенных пункта газифицированы в 2022 году после обращения жителей к Главе Дагестана

Обсуждение состоялось под руководством заместителя главы Минэнерго региона Руслана Гаджибекова с участием сотрудников подведомственной организации, администраций муниципалитетов, подразделений «Газпрома», а также представителей Минтуризма республики.  «За счет республиканского бюджета в селе возведен газопровод длиной более 14 километров. С аналогичной просьбой обратились к Сергею Меликову жители села Крайновка Кизлярского района во время его рабочей поездки в 2021 году в данный муниципалитет. Дабы обеспечить жителей газом, за счет регионального бюджета уже возведены внутрипоселковые сети», – сообщает ведомство.

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