ЗАМАНА - Потребление энергии в Дагестане достигло рекордных значений из-за погодных условий

Потребление энергии в Дагестане достигло рекордных значений из-за погодных условий

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12 января, 2023. Четверг 10:46
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Потребление энергии в Дагестане достигло рекордных значений из-за погодных условий

Потребление энергии в Дагестане 10 января поставило рекорд. Такие сведения предоставляет Единый системный оператор энергосистемы.

Потребление энергии в Дагестане достигло рекордных значений из-за погодных условий

10 января в 18:00 был зарегистрирован рекордный показатель потребления электричества. «При среднесуточной температуре воздуха -5,8 ºС потребление электроэнергии достигло 1 528 МВт, что на 65 МВт больше прошлого максимального значения, которое было замечено 18 марта 2022 года», — заявляется Единым системным оператором энергосистемы.

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