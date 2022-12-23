ЗАМАНА - Министр энергетики прокомментировал контракт Дагестана с РусГидро

Министр энергетики прокомментировал контракт Дагестана с РусГидро

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23 декабря, 2022. Пятница 10:13
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Министр энергетики прокомментировал контракт Дагестана с РусГидро

Дагестан и ПАО «РусГидро» подписали контракт о реализации проекта в сфере гидроэнергетики, информирует пресс-служба Министерства энергетики региона. 

Министр энергетики прокомментировал контракт Дагестана с РусГидро

В регионе стартует строительство малой гидроэлектростанции на территории Унцукульского и Гергебильского районов. Как заявил министр Ризван Мурадов, проект имеет важность с точки зрения развития экономики региона, обеспечения надёжности и безопасности энергосистемы. «В Дагестане уже несколько десятков лет не строились новые объекты гидрогенерации, в то время как спрос на энергоресурс активно увеличивается за счёт развития малого и среднего предпринимательства, возведения туристических объектов и жилых помещений. В общем и целом использование электричества превысило выработку почти на 40 процентов», – высказался он. «Нам нужно увеличивать мощности, и в этом плане возведение новых ГЭС видится более оптимальным вариантом с учётом высокого уровня гидропотенциала в субъекте», – подытожил министр. 

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