Министр энергетики прокомментировал контракт Дагестана с РусГидро

В регионе стартует строительство малой гидроэлектростанции на территории Унцукульского и Гергебильского районов. Как заявил министр Ризван Мурадов, проект имеет важность с точки зрения развития экономики региона, обеспечения надёжности и безопасности энергосистемы. «В Дагестане уже несколько десятков лет не строились новые объекты гидрогенерации, в то время как спрос на энергоресурс активно увеличивается за счёт развития малого и среднего предпринимательства, возведения туристических объектов и жилых помещений. В общем и целом использование электричества превысило выработку почти на 40 процентов», – высказался он. «Нам нужно увеличивать мощности, и в этом плане возведение новых ГЭС видится более оптимальным вариантом с учётом высокого уровня гидропотенциала в субъекте», – подытожил министр.