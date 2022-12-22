ЗАМАНА - В Дагестане подключение к газу для некоторых семей подешевело на 100 000 рублей

В Дагестане подключение к газу для некоторых семей подешевело на 100 000 рублей

Автор
22 декабря, 2022. Четверг 15:49
|||
В Дагестане подключение к газу для некоторых семей подешевело на 100 000 рублей

Дагестанские власти расширили категорию получателей льгот при газификации дома и увеличили финансовую помощь до 100 000 рублей.

В Дагестане подключение к газу для некоторых семей подешевело на 100 000 рублей

Отныне инвалидам II, III группы, ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранам боевых действий, малоимущим семьям с детьми, опекунам, попечителям, приемным родителям, семьям мобилизованных возместят затраты на приобретение газового оборудования и подводку газовых сетей до жилья в рамках социальной газификации. Стоит напомнить, что догазификация предполагает бесплатное проведение газопровода до участка владельца. Далее он оплачивает работу внутри участка - от забора до жилых помещений.

Прочитано 32 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top